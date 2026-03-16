Президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией ряда стран, которые отказываются предоставить поддержку, несмотря на десятилетия американской защиты.

«Думаю, у нас есть одна или две страны, которые не сделают этого, хотя мы защищали их около 40 лет, тратя десятки миллиардов долларов. Я доложу об этом в Палату представителей и Сенат и спрошу: почему мы защищаем страны, которые не защищают нас? Я всегда чувствовал, что это слабое место НАТО. Мы собирались их защищать, но я всегда говорил: когда возникнет нужда, они не защитят нас. Сейчас как раз такая нужда. И если нам понадобятся их катера-миноискатели или любая техника, которая у них есть, они должны вприпрыжку бежать нам на помощь, потому что мы помогали им годами», — сказал он, выступая в Белом доме на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

По словам американского президента, госсекретарь Марко Рубио в ближайшее время назовет страны, которые согласятся помочь Вашингтону.