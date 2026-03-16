Российские туристы чаще всего выбирают поездки в Азербайджан для сити-туров по Баку и горнолыжного отдыха на курорте Шахдаг.

Об этом сообщил глава представительства Бюро по туризму Азербайджана в РФ Джалал Исмаилов, передает «Интерфакс».

По его словам, в 2025 году страну посетили около 615 тыс. россиян, а в январе 2026 года – около 43 тыс., что выше аналогичного показателя прошлого года. Помимо Баку популярны экскурсионные туры по стране, включая маршрут по Великому шелковому пути и поездку в Шамахы.

Зимой россияне выбирают Шахдаг, где сезон продолжается с середины декабря до конца марта. Трассы курорта сейчас протяжённостью почти 50 км, а туристы из России составляют более половины гостей в некоторых отелях.

Ещё одно растущее направление – пляжный отдых на курорте SeeBreeze на побережье Каспийского моря. Туроператор Fun&Sun снова организует прямые рейсы «Азербайджанских авиалиний» в период с 11 июня по 29 августа, четыре раза в неделю.