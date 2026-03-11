Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило полицию в Калифорнии о том, что штат может стать объектом атаки со стороны Ирана.

Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, ФБР ожидает атаку с применением беспилотников. Отмечается, что такой шаг со стороны Ирана может стать ответом на американские удары. При этом в ФБР считают, что атака была спланирована заранее, а сами беспилотники могут быть запущены с неопознанного корабля у берегов Западного побережья.

«Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану», — сказано в сообщении ФБР.