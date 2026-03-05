Для обеспечения транспортного сообщения с Нахчываном организованы альтернативные рейсы. В связи с последними событиями все авиарейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку, запланированные на 5 марта 2026 года, отменены, сообщает ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

С целью обеспечения сообщения для граждан Азербайджана из Баку в Нахчыван назначены авиарейсы Баку – Игдыр (Турция) и в обратном направлении. Для перевозки пассажиров из аэропорта Игдыра в Нахчыван и обратно организованы специальные автобусные рейсы. Автобусные перевозки будут осуществляться через Нахчыванский автовокзал. Пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее чем за полтора часа до вылета и иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.