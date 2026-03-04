Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в нашей стране и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда мирных граждан.
Как сообщает пресс-служба главы государства, посол Ирана в нашей стране Моджтаба Демирчилу встретил главу государства.
Президент Азербайджана оставил запись в книге соболезнований.
Затем глава государства побеседовал с послом.
Президент Ильхам Алиев отметил, что всегда будет вспоминать встречи с аятоллой Али Хаменеи во время своих визитов в Иран с самыми теплыми чувствами.
Моджтаба Демирчилу выразил благодарность президенту Азербайджана за визит в посольство и выражение соболезнований.