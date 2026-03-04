Иран приступил к реализации стратегии, разработанной при жизни верховного лидера Али Хаменеи, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в иранском правительстве. По данным издания, план предусматривает расширение конфликта на Ближнем Востоке, давление на мировые энергетические рынки и повышение ставок в противостоянии с США и Израилем.

Собеседник газеты заявил, что Тегеран решил «обострить ситуацию», нанеся удары по объектам энергетической инфраструктуры и другим стратегическим целям в регионе. После атак были зафиксированы перебои в работе воздушного пространства и резкий рост цен на нефть и газ на фоне фактической остановки судоходства в Ормузском проливе.

FT пишет, что разработка детального плана началась после ударов США в июне прошлого года. Несмотря на гибель Хаменеи и ряда высокопоставленных военных, стратегия была приведена в действие. Член временного руководящего совета аятолла Алиреза Арафи заявил, что действия Ирана соответствуют изначальному замыслу.

По информации издания, после 12-дневной войны Тегеран также изменил структуру военного управления, усилив децентрализацию командования, чтобы снизить уязвимость перед точечными ударами по высшему руководству. В Иране происходящее называют борьбой за выживание.