В среду, 4 марта, состоялось очередное заседание Организационного комитета, созданного в связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума по градостроительству ООН (WUF13).

Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Самир Нуриев, открывая заседание, подчеркнул, что в социально-экономической политике государства градостроительная деятельность определена президентом Азербайджанской Республики как одна из основных стратегических целей. Он отметил, что объявление 2026 года в стране «Годом градостроительства и архитектуры» является очередным подтверждением придаваемого сфере градостроительства значения .

Председатель Организационного комитета отметил, что последовательные и целенаправленные меры, реализуемые под руководством главы государства в направлении обеспечения сбалансированного развития столицы и регионов, а также поощрения устойчивого расселения, играют важную роль во всестороннем развитии страны.

Самир Нуриев сообщил, что Азербайджан, как страна, уделяющая пристальное внимание глобальным процессам в сфере градостроительства, выдвигает инновационные подходы в этой области и успешно применяет их на практике. В частности, он подчеркнул, что масштабные процессы восстановления и строительства, реализуемые в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура, являются одним из самых ярких проявлений этого, представляя собой редкий на глобальном уровне пример по своему масштабу, охвату и темпам. В то же время он отметил, что проведение WUF13 в мае 2026 года в Баку, уже вызвавшее большой международный интерес, станет платформой для представления на международной арене концептуального подхода Азербайджана в сфере градостроительства, а также практического опыта, применяемого на освобожденных территориях.

Затем были заслушаны доклады членов Организационного комитета о текущем состоянии подготовки к WUF13, проделанной работе по содержательным вопросам, коммуникации и организационно-логистическим направлениям, а также по другим вопросам повестки дня.

В завершение заседания председатель Организационного комитета, исходя из задач, поставленных президентом Азербайджана в связи с организацией WUF13 на высоком уровне, дал участникам заседания соответствующие поручения по обеспечению более качественного, своевременного и комплексного выполнения всех работ.