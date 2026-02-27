Больницы по всей территории Израиля готовят новые инструкции на случай возможного конфликта с Ираном, сообщает Ynet со ссылкой на внутренние материалы Министерства здравоохранения.

В последних документах, которые министерство разослало медицинским учреждениям, проводится анализ трудностей, с которыми сталкивалась система здравоохранения в июне прошлого года во время 12-дневного конфликта с Ираном, и даются рекомендации для возможной будущей кампании.

Особое внимание в материалах уделяется защите личных данных пациентов, поддержке медицинского персонала и минимизации риска распространения инфекций в условиях переполненных палат.