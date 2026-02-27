Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что вернуть территории Донбасса сразу сейчас невозможно, но и Россия не может одержать полную победу.

«Говорить о возврате всей земли сегодня очень сложно и привело бы к большим потерям людей. Но хорошо, что Россия не может этого сделать на поле боя – они не побеждают, а мы не проигрываем», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что уступка украинских городов, таких как Славянск и Краматорск, означала бы оставление граждан под оккупацией, где их могут убивать, мобилизовать на фронт или заключать в тюрьму, как это уже происходило в Луганске, Донецке и Крыму. Зеленский назвал вопрос сдачи Донбасса «красной линией» для страны.