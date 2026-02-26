В Женеве стартовала двусторонняя встреча делегаций Украины и США. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках переговорного процесса начались переговоры с американской стороной, которую представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Стороны планируют обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России, гуманитарные вопросы, а также возможные обмены.

Как отметил Умеров, в настоящее время ведется работа над практическими решениями.