Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Дж. Поллак заявил, что власти США препятствуют оплате его юридических услуг. Об этом сообщает The New York Times.

По словам Поллака, правительство Венесуэлы обязано покрывать расходы на защиту Мадуро, и у лидера есть законные основания рассчитывать на такую оплату.

Поскольку Мадуро и венесуэльские власти находятся под санкциями Министерства финансов США, адвокату требуется специальная лицензия для представления его интересов и получения оплаты от правительства Венесуэлы.

Как отметил Поллак, лицензия была выдана 9 января, однако спустя три часа Управление по контролю за иностранными активами внесло в нее изменения, запретив венесуэльскому правительству оплачивать юридические расходы Мадуро.

В письме от 20 февраля адвокат указал, что из-за этих ограничений Мадуро не может оплачивать его услуги. Поллак заявил, что действия Министерства финансов фактически вмешиваются в возможность нанять защитника и нарушают право, гарантированное шестой поправкой к Конституции США.