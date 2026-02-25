Очередной этап трехсторонних консультаций с участием России, Украины и США может пройти уже в начале марта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он провел совещание с руководителем украинской переговорной группы, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, в ходе которого стороны обсудили предстоящие международные контакты.

В частности, 26 февраля в Женеве запланирована встреча Умерова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем американского лидера.

Как уточнил Зеленский, в повестке переговоров с представителями США будут вопросы послевоенного восстановления Украины, подготовка к новому раунду диалога с Россией, а также обсуждение параметров обмена военнопленными.