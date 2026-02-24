Правительство Казахстана выделило 1,1 миллиарда тенге (около $2,5 млн) на изучение и сохранение Каспия.

Как следует из постановления, подписанного премьер-министром Казахсатна, для комплексного изучения и сохранения Каспия, а также поддержания экологической устойчивости региона из резерва правительства выделено 1,1 миллиарда тенге АО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря».

«Финансирование будет способствовать улучшению научного потенциала института. Средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно в акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана.