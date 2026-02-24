В последнее время вокруг Азербайджана развернулась странная и довольно нервная активность — официально вроде бы не объявленная, но вполне ощутимая кампания информационных и диверсионных выпадов. Причём трудно не заметить, что исполнители у этой истории весьма характерные: персонажи, которых собственное общество уже давно выставило за дверь. Их появление на сцене вызывает не столько интерес, сколько смесь иронии и брезгливости. А вот с заказчиками всё куда прозрачнее: если внимательно сопоставить факты — и те, что лежат на поверхности, и те, что просачиваются из закрытых источников, — то становится ясно, откуда растут ноги у всей этой затеи.

Любопытно и другое новшество. Раньше атаки против страны выглядели как шум из-за угла: громко, но с безопасного расстояния — в основном в интернете, где можно лаять, не рискуя приблизиться. Теперь же некоторые деятели решили сменить формат и попробовать, так сказать, «живое участие», вплоть до попыток оказаться рядом с первыми лицами государства — президентом и первым вице-президентом. Разумеется, службы безопасности, которые свою работу знают, пресекают подобные трюки, как говорится, «на подлёте». Но сам факт перехода к таким методам наводит на мысль: за кулисами, похоже, началась нервозность. Планировалось одно, а получается совсем другое — страна, которую когда-то кто-то привык считать территорией влияния, уверенно записывает себе в актив новые достижения и делает это без оглядки на прежних «наставников». А это не входит в планы неоимперских кругов бывшей метрополии.

Касательно братьев Гусейновых, выбранных в этой игре в качестве расходного материала, обсуждать их долго нет смысла. Суть не в конкретных фамилиях. Не было бы этих — нашлись бы другие. К сожалению, люди, готовые за вознаграждение выполнять сомнительные поручения, существовали всегда и в любой стране. Куда занятнее другое наблюдение: иногда одних и тех же исполнителей пытаются использовать сразу несколько сил, порой стоящих по разные стороны баррикад. В итоге получаются не агенты в классическом смысле слова — до этого уровня им ещё далеко, — а скорее одноразовые «изделия», которыми удобно манипулировать.

История с этими двумя братьями и теми, кто в Вашингтоне попытался приблизиться к президентскому кортежу, но быстро столкнулся с реальностью, демонстрирует довольно характерный набор следов. С одной стороны — западные псевдолиберальные круги, тесно связанные с армянскими лоббистскими структурами и разного рода фондами. С другой — северные структуры, которые традиционно предпочитают не только информационные атаки, но и более приземлённые методы. И если западная часть этого тандема обычно ограничивалась медийными кампаниями, то другая сторона давно известна любовью к диверсиям и провокациям. Уже известно, кто и откуда звонил одному из этих «исполнителей» с предложением приобрести фотографии. Причём деньги в этой схеме были лишь формальностью: главная задача заключалась вовсе не в торговле снимками, а в создании скандала на пустом месте.

Это тот случай, когда предатели становятся таковыми вдвойне — работающими на два разных центра. Двойные агенты в двойном предательстве! Но в обоих случаях — одноразового использования.

Похоже, где-то до сих пор не могут смириться с тем, что Азербайджан стал независимым не на бумаге, а на деле, окончательно расставшись со своим колониальным прошлым. Для некоторых это остаётся загадкой: как стране удалось избавиться от навязанного извне сепаратизма — той самой «болезни», которая когда-то тщательно культивировалась в кабинетах с тяжёлыми дверями и длинными коридорами, — и закрыть вопрос быстрее, чем ожидали его авторы. В тех же башнях, кажется, не сразу заметили и то, что военный контингент покинул страну почти так же быстро, как появился. Причём даже раньше оговорённого срока. А дальше цепочка событий стала ещё более символичной: потеря одних геополитических позиций, смена одних внешних партнёров другими — словом, мир вокруг начал выглядеть иначе, чем рассчитывали прежние стратеги.

Можно только гадать, что именно вызывает у кого-то раздражение. Возможно, кого-то за закрытыми шторами особенно задевает, что гуманитарная помощь из Азербайджана уходит не к ним, а в другую страну, которую та безжалостно подвергает бомбардировкам и атакам смертоносными дронами. Или же чьи-то амбиции ранит тот факт, что семейные союзы в высших кругах государства складываются вовсе не по их сценарию и с участием граждан не их стран. А может, дело в банальной ревности и досаде — особенно если вспомнить, что в некоторых регионах люди из-за войны сидят без света, тогда как Баку демонстрирует совсем иную динамику и благородство, помогая народу — жертве агрессии гуманитарной помощью невоенного характера. Как бы там ни было, именно такие эмоции, похоже, и толкают некоторых персонажей на поиски маргиналов, готовых продавать «компромат», который при ближайшем рассмотрении оказывается обычной попыткой устроить бурю в стакане.

Однако расчёт оказался неверным. Ничего из задуманного не сработало — да и трудно было ожидать иного. Реакция общества вышла прямо противоположной той, на которую надеялись организаторы. Чем более уродливые формы принимает эта прокси-кампания, тем сильнее она сплачивает людей внутри страны. А тех, кто решил сыграть роль инструментов — будь то в интересах проармянских кругов на Западе или неоимперских сил на Севере, — азербайджанское общество лишь ещё дальше отталкивает прочь от себя. Тем более что для некоторых из этих внешних игроков признать ошибку за сбитый гражданский лайнер, извиниться или наказать виновных, похоже, считается чем-то недопустимым с точки зрения их собственного представления о «достоинстве».

Что ж, пусть каждый разбирается со своими ценностями сам. Азербайджану же остаётся лишь стряхнуть с себя всю эту мошкару и идти дальше.

И, судя по всему, с этого пути его уже никто не свернёт.