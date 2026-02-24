Сегодня в полночь неизвестный подорвал служебную машину ДПС у Савеловского вокзала в Москве. Он подошел к сотрудникам ГАИ, а затем произошла детонация неустановленного устройства.

В результате погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко.

Кроме того, еще два госавтоинспектора получили ранения, они госпитализированы. В то же время преступник, судя по записям с камер наблюдения, погиб на месте происшествия.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орган»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).