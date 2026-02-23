Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза Кая Каллас выразила сомнения относительно перспектив мирных переговоров по ситуации вокруг Украины, заявив, что представители России, по её мнению, не демонстрируют серьёзной готовности к политическому диалогу.

Она отметила, что не разделяет оптимизма относительно переговорного процесса, поскольку российская делегация, не стремится обсуждать политические вопросы. Каллас заявила, что на Украину оказывалось давление с целью заставить Киев пойти на уступки по ряду требований, от которых украинская сторона не готова отказываться, однако подобный подход, по её мнению, не способен обеспечить долгосрочное мирное урегулирование.

По словам представителя Европейского союза, давление следует оказывать не на Украину, а на Россию. Она считает, что для прекращения боевых действий необходимы уступки со стороны российской стороны.