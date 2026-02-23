Открытая продажа металлодетекторов вызвала споры среди археологов, опасающихся расхищения оставшегося в земле культурного наследия «черными археологами». В Баку вот уже много лет действует магазин по продаже металлодетекторов. В последнее время активное использование социальных сетей позволило увеличить рекламу торгового объекта, реализующего специфичный товар. Minval побеседовал с владельцем магазина Эльнуром Мамедовым, любезно согласившимся ответить на все наши вопросы.

По его словам, продаваемые у него металлодетекторы пригодны для гражданского пользования. Поэтому, в отличии от детекторов военного назначения, закон не запрещает ввозить их в страну. Закупается это оборудование в Турции, Китае и других странах и стоит в среднем около 700 манатов. Кроме того, металлодетекторы можно арендовать на день, заплатив всего 20 манатов.

Как отметил Мамедов, реализуемые в его магазине металлодетекторы абсолютно безобидные. Они просвечивают слой земли глубиной не более 30 сантиметров. Поэтому для «черных археологов», такое оборудование абсолютно бесполезно. Подобные металлодетекторы ум Мамедова в основном покупают любители, которые ищут украшения на побережье, либо на небольших участках.

«Когда мы продаем детекторы, то всегда объясняем клиентам, что нельзя заходить на территорию памятника истории, запрещается проникать на участки, находящиеся под охраной государства. Кроме того, воспрещается приближаться к частной собственности. Бывает, что приходят те, кто хочет найти потерянную золотую цепочку ребенка. С разрешением владельца участка (где было утеряно украшение) это сделать можно. Но мы не обязаны всех информировать. Было бы хорошо, если бы археологи сами разместили информацию просветительского характера», — сказал предприниматель.

Он отметил, что, например, в Турции население активно просвещают о том, чего делать нельзя в ущерб археологии.

По словам собеседника, среди местного населения сложилось ложное представление о том, якобы с помощь металлодетекторов под землей можно найти много золота, однако это не так. Что же касается законности продаж металлодетектора, то она абсолютна легальна в России, Турции, Германии и других странах. В самой Турции, чтобы воспользоваться металлодетектором, лица обращаются к археологам, объясняя, где они хотят вести раскопки, что можно проводить только в сопровождении археолога. В случае обнаружения древней находки, лицо получит свою долю вознаграждения. Тем временем в России допускаются раскопки в культурном слое, глубиной в 20-40 см.

«Черным археологам» металлодетекторы не интересны, поскольку они копают глубоко. Детекторы не в состоянии просвечивать глубокие слои почвы. Даже если запретить их продажу, люди все равно продолжат расхищать гробницы, сказал Мамедов. Глупо запрещать использование металлодетекторов. Вместо этого Мамедов рекомендует властям лицензировать это сферу, как это сделали за рубежом. Параллельно лицензирование содействует выплате дополнительных пошлин в госбюджет.

За лицензированное использование металлодетекторов выступает также ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии, доцент Парвиз Гасымов. Он считает, что пользователей металлодетектором нужно обязать возвращать государству все, что они обнаружат в земле. Помимо этого, чтобы получить лицензию, было бы не плохо пройти курс по ведению археологических раскопок.

По словам Гасымова, в институт довольно часто поступают данные о расхищениях памятников истории «черными археологами», которые, возможно, используют вот такие металлодетекторы. Так как подобное оборудование предназначено для работы специальных служб, открытой продажи быть не должно. А поскольку в Азербайджане сфера торговли металлодетектором не систематизирована, то «черные археологи», не видя никаких препятствий, приобретают его. В итоги эти действия приводят к расхищению и впоследствии — к незаконной продаже образцов культурного и исторического наследия, а также их контрабанде и разрушениям памятников истории.

«Проследить такое порой бывает очень сложно. Во время исследования руин церкви времен Кавказской Албании я лично столкнулся с тем, как «черные археологи» разрыли весь периметр и даже пол храма. Почему все это произошло? В старину при строительстве церквей под фундамент закладывали ценные металлы или изделия. Несомненно, это привлекло золотоискателей», — сказал Гасымов.

Он подчеркнул, что вопрос использования металлодетекторов должен быть решен на государственном уровне. Либо на их использование нужно наложить полный запрет всем, кроме специалистов, либо разработать специальную законодательную базу для открытой продажи и использования данного оборудования.

О том, что «черные археологи» «успешно» расхищают памятники истории, свидетельствуют периодически попадающиеся новости о продажах ценных образцов как за рубежом, так и внутри страны, например бронзовых статуй, найденных в Азербайджане.

Особенно от рук золотоискателей страдают некрополи, могилы железного, бронзового и античного периодов. Тогда в захоронения вместе с телом клали оружие, украшения из различных металлов и т.д. Считалось, что умерший должен был взять эти предметы с собой в загробную жизнь.

Использующие металлодетекторы расхитители при обнаружении металлов вскрывают захоронения. При этом они не придерживаются никаких методик и правил вскрытия, как это делают дипломированные археологи. Они просто роют повсюду, разрушая памятники истории. В результате археологам приходится спасать то, что осталось. Все это бьет по археологии, ослабляет музейное дело. Возможно, расхитители находят уникальные образцы материально-культурного наследия, однако они не поступают на восстановление, оценку ценности, сказал археолог.