По приглашению Министерства иностранных дел Королевства Эсватини временный поверенный в делах Посольства Азербайджана в Южно-Африканской Республике Гусейн Рагимли 18–21 февраля посетил Эсватини для участия в церемонии открытия парламента страны.

В рамках визита 19 февраля в королевском дворце состоялась встреча Гусейна Рагимли с министром иностранных дел и международного сотрудничества Эсватини Фолиле Шаканту. В ходе переговоров стороны рассмотрели возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Эсватини в различных направлениях.

Затем король Мсвати III принял азербайджанского дипломата. Он передал тёплые приветствия руководству Азербайджана и подчеркнул дружественный характер отношений между ним и президентом Азербайджана, выразив удовлетворение существующим уровнем взаимодействия.

Король также сообщил о намерении принять участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству World Urban Forum (WUF13), которая состоится в Азербайджане.

В ходе встречи Мсвати III заявил о заинтересованности Эсватини в расширении торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном, включая энергетику, транспорт, инвестиции и другие сферы.

Также была выражена готовность к реализации совместных проектов в горнодобывающей промышленности и привлечению азербайджанских инвестиций для развития данного сектора экономики.