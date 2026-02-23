В Хатаинском районе по адресу: улица Рашида Багирова, 36, в результате избыточной нагрузки, созданной частным жилым домом, построенным над магистральным водопроводом диаметром 500 мм и круговым канализационным коллектором диаметром 1200 мм, а также из-за невозможности своевременного технического обслуживания сетей, произошла авария на линии питьевой воды и в коллекторе сточных вод. В настоящее время завершаются строительно-восстановительные работы по замене участка водопровода.

Соответствующие структуры Службы объединённого водоснабжения крупных городов заменили 100-метровый участок чугунной трубы диаметром 500 мм на полиэтиленовую трубу с переносом трассы. Водоснабжение абонентов, питающихся от данной линии, восстановлено.

Кроме того, старые стальные трубы диаметром 100 и 150 мм, проходившие под аварийным домом, демонтированы и заменяются новыми полиэтиленовыми трубами диаметром 110 и 160 мм. Монтажные работы продолжаются.

Также восстанавливаются абонентские подключения жителей улицы Рашида Багирова.

Особо подчёркивается, что проведение любых строительных или земляных работ над магистральными и распределительными линиями питьевого и сточного водоснабжения, а также в их охранных зонах, противоречит законодательству.