Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько ретрансляторов, используемых для управления российскими беспилотниками «Шахед» на территории Беларуси, уже не функционируют. Об этом он сообщил в интервью «Зеркалу».

По его словам, украинская сторона предприняла меры, в результате которых «три-четыре ретранслятора» перестали работать. Зеленский отметил, что это было необходимо для снижения числа атак с данного направления.

Комментируя размещение комплекса «Орешник», он выразил мнение, что НАТО следует рассматривать его как легитимную цель, добавив, что Украина будет оценивать уровень угрозы.

Зеленский также заявил, что считает действия Александра Лукашенко ошибочными. По его словам, вокруг темы «Орешника» создаётся информационный эффект, тогда как весь комплекс, как утверждается, ещё не размещён в Беларуси.

Кроме того, он сообщил, что ему известно о планах проведения совместных российско-белорусских военных учений. Зеленский напомнил, что предыдущие масштабные манёвры в феврале 2022 года предшествовали началу полномасштабных боевых действий, и назвал такие учения риском как для Украины, так и для Беларуси.