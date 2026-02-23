В Казахстане против бывшего священника Русской православной церкви Иакова Воронцова возбуждено уголовное дело, сообщает издание «Власть». Воронцов известен как первый священнослужитель РПЦ, проводивший службы на казахском языке, и открыто осуждавший российское вторжение в Украину.

23 февраля он должен был выйти из изолятора полиции Алматы после десяти суток административного ареста за «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Вместо этого его вызвали на допрос в прокуратуру, где предъявили обвинения в «хранении наркотиков без цели сбыта» и «содержании наркопритона» (ст. 296 и 302 УК Казахстана).

В 2023 году Воронцов прекратил служение в РПЦ, заявив о давлении за антивоенную позицию, и планировал создать независимую православную церковь. Ранее на него заводили дело о «разжигании межконфессиональной розни», но в 2025 году оно было закрыто. В январе 2026 года прихожане и представители митрополичьего округа РПЦ обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить расследование.