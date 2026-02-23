Продлен срок ареста бывших должностных лиц, задержанных в ходе операции в Исполнительной власти Гарадагского района.

Суд рассмотрел представления о продлении срока ареста заместителя главы ИВ Гарадагского района Надира Мурадова и заместителя начальника отдела по управлению и контролю за эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества Зульфугара Мансурова. Оба были задержаны в рамках операции, проведённой Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Бинагадинский районный суд принял решение о продлении срока их ареста до 30 мая.

Наряду с Надиром Мурадовым и Зульфугаром Мансуровым был задержан также главный консультант районного хозяйственного отдела Гафар Абдуллаев. Ранее суд уже продлил срок его ареста 21 февраля, избрав в отношении всех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.