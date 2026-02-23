Соединённые Штаты и их союзники по западной коалиции завершат вывод своих войск из Сирии в течение месяца, сообщил телеканалу Syria TV правительственный источник в Дамаске.

«Военнослужащие США сейчас покидают базу боевой поддержки «Касрак» на северо-востоке страны, — отметил источник. — Их численность не превышает 1 тыс. человек, вывод завершится в течение 20–30 дней». По его данным, конвои с персоналом и техникой направляются в Ирак.

База «Касрак» находится в 45 км от города Телль-Тамер в провинции Хасеке, населённой преимущественно курдами. Вместе с авиабазой «Харраб-эль-Джир» она считалась крупнейшим объектом западной коалиции в Сирии.