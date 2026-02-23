Автомеханик из Лянкярана, в настоящее время проживающий в России, собрал под заказ автомобиль, который, на первый взгляд, кажется сгенерированным искусственным интеллектом. Мастер по имени Асиман поделился в соцсетях результатом своей работы.

Как признался Minval умелец, над каркасом автомобиля он работал несколько месяцев. Ажурный каркас полностью спаян из кованных элементов. Работа над машиной почти завершена. После завершения авто отправится к своему заказчику. Сам же мастер ездит на обычной Lada.

Поскольку россияне испытывают трудности со спутниковой связью, мастер обещал попозже детально рассказать о своей работе.