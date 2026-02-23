Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем комитета по международным отношениям парламента Грузия Николозом Шамхарадзе, который находится в Азербайджан с визитом для участия в 10-м трёхстороннем заседании комитетов по международным отношениям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.
Встреча состоялась в Милли Меджлисе Азербайджана. В ходе переговоров была подчёркнута важность трёхстороннего формата сотрудничества, учреждённого в Баку в 2014 году, а также проведения последнего заседания комитетов в Шуше в 2022 году.
Сахиба Гафарова заявила, что трёхсторонние отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией способствуют укреплению мира, стабильности, сотрудничества и экономического развития в регионе.
Николоз Шамхарадзе передал спикеру Милли Меджлиса приветствия председателя парламента Шалвы Папуашвили.
В ходе беседы было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне развития. Также подчёркивалось успешное сотрудничество стран в реализации стратегически важных региональных проектов.
Стороны отметили важную роль парламентских контактов в расширении двусторонних связей, включая взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.
Сахиба Гафарова также поделилась мнением о новых возможностях, открывающихся в регионе после Вашингтонского саммита августа прошлого года.
Николоз Шамхарадзе отметил, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией будет способствовать развитию всего региона и подчеркнул поддержку этого процесса со стороны Грузия.
Также на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
