В Азербайджане выявлены и привлечены к административной ответственности шесть человек за действия, оскорбляющие общественную мораль и выражающие открытое неуважение к обществу в социальных сетях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, четверо из них получили административный арест, двое — административные штрафы.

Ведомство подчеркнуло, что интернет-пространство не является зоной беззакония, и призвало граждан соблюдать этические нормы и законодательные требования при использовании социальных сетей.