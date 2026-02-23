В рамках мероприятий, проводимых Управлением внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Азербайджана, к ответственности привлечён юрист, бывший следователь Прокуратуры города Баку Мушфиг Аббасов.

Представление Генеральной прокуратуры Азербайджана в отношении Мушфига Аббасова было рассмотрено сегодня в Ясамальском районном суде, сообщает АПА.

Суд вынес решение о назначении административного ареста Мушфига Аббасова сроком на 15 суток.

Согласно информации, он был признан виновным по статье 510.2 Кодекса об административных проступках Азербайджана за совершение действий в интернет-информационных ресурсах или в информационно-телекоммуникационной сети, выражающих явное неуважение к обществу и оскорбляющих общественную нравственность, включая использование нецензурных выражений, жестов или демонстрацию частей тела в форме, противоречащей моральным нормам при публичной демонстрации.