Правительство Грузии ужесточило правила выдачи разрешений на работу иностранцам. Постановление подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По ряду секторов введены годовые квоты, а для некоторых видов деятельности установлена «нулевая квота». Иностранцы без ВНЖ не смогут работать в пассажирских перевозках, курьерских службах и в качестве гидов, включая горнолыжный туризм.

«Мы должны защищать трудовые интересы наших граждан, что является общепринятой практикой», — заявил Кобахидзе.

Документ вступит в силу 1 марта 2026 года.