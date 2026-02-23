США и их западные союзники опасаются, что Иран может использовать поддерживаемые им вооружённые группы для атак на американские объекты в Европе и на Ближнем Востоке, если Вашингтон проведёт крупномасштабную операцию против республики, сообщает The New York Times со ссылкой на западные спецслужбы.

На данный момент нет подтверждений подготовки таких ударов, однако разведка фиксирует рост активности проиранских групп и движение сообщений между ними. По мнению экспертов, это может указывать на координацию возможных атак.

В частности, Иран может попросить йеменских хуситов возобновить удары по судам в Красном море, а спящие ячейки «Хезболлы» — атаковать американские военные базы или дипломатические миссии. Не исключается участие «Аль-Каиды» и её филиалов.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран будет защищаться в случае атаки США, однако конкретные планы не раскрывал.

Ранее NYT отмечала, что проиранские группировки усложняют возможную операцию США, делая её более рискованной, чем действия против Венесуэлы. Среди других факторов — военная мощь Ирана, возможность затяжного конфликта и рост цен на энергоносители.