Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что европейские страны могли бы помочь Киеву перейти от мобилизационной к контрактной системе комплектования армии. По его словам, Украина хотела бы платить военнослужащим за подписанные контракты, как это делает Россия, но пока не имеет на это средств.

Он также отметил, что ключевой проблемой остаётся система ПВО. «Партнёры пока не дают лицензий на производство, например, систем Patriot или ракет для них», — сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что войну с Россией он не начинал и назвал важным получение долгосрочных гарантий безопасности от США. Для этого, по его словам, требуется поддержка Конгресса, так как президенты сменяются, а институты остаются.