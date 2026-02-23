Казахстан в январе направил США обращение по вопросу выкупа доли «Лукойла» в совместных проектах. Это письмо носило уведомительный характер о приоритетном праве выкупа доли российской нефтекомпании, сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в Минэнерго республики.

Письмо отправили Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В Минэнерго напомнили, что у республики есть приоритетное право на выкуп доли в соответствии с национальным законодательством (ст. 43 Кодекса «О недрах и недропользовании»).

29 января «Лукойл» и американский инвестфонд Carlyle объявили о достижении предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH, управляющей зарубежными активами российской компании. В периметр сделки не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности «Лукойла» и продолжат деятельность по текущей лицензии. Сделку еще должно одобрить OFAC.