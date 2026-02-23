Очередная партия энергетического оборудования, предусмотренная в рамках гуманитарной помощи Азербайджана Украине, передана Киеву.

В церемонии передачи приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Марделиев, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко и другие официальные лица.

Общая стоимость отправленного оборудования составляет 1 миллион долларов. В груз вошли 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов, около 27 тысяч метров кабелей и проводов.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в комментарии АЗЕРТАДЖ отметил, что международное сообщество продолжает оказывать помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

«Азербайджан также системно поддерживает Украину. Переданное энергетическое оборудование будет использовано для восстановления энергетической и критической инфраструктуры, а также для обеспечения электроэнергией медицинских и других социально значимых объектов», — добавил он.

Напомним, что общий объём гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном Украине, уже превысил 45 миллионов долларов.