Сообщения некоторых СМИ о якобы готовящемся временном соглашении между Ираном и США по ядерному досье не соответствуют действительности.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Сообщения СМИ относительно временного соглашения с США не имеют под собой никаких оснований», — приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera. Как отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства, стороны в настоящее время находятся «на стадии формулирования идей».

Багаи подчеркнул, что Тегеран продолжает следовать дипломатическому пути, пока видит возможность достижения результата.