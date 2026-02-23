Итальянский судья Давиде Масса назначен главным арбитром плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Ньюкасл» – «Карабах».

Ассистентами рефери будут Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый судья — Лука Пайретто. Даниэле Чиффи и Кристиан Дингерт будут следить за игрой в комнате VAR.

44-летний Масса уже обслуживал матчи азербайджанского клуба против английских команд. В 2018 году он судил встречу «Карабах» – «Арсенал» (0:3), а в 2019-м – матч квалификации ЛЧ «Карабах» – АПОЭЛ (2:1).

Ответный матч «Ньюкасл» – «Карабах» состоится в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 по бакинскому времени. В первой встрече в Баку англичане победили со счетом 6:1.