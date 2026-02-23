Финансист Джеффри Эпштейн арендовал шесть секретных складских помещений, разбросанных по всей территории США, чтобы спрятать от американских властей фотографии и компьютеры. Об этом сообщает The Telegraph, изучив документы.

Следователи так и не провели обыски в этих помещениях, что повышает вероятность нахождения там прежде не изученных материалов по его делу, отмечает издание.

Как пишет The Telegraph, Эпштейн, получив информацию о готовящемся обыске в середине 2000-х, нанял частных детективов. Те переместили компьютеры в другое хранилище и арендовали для него секретное помещение в Нью-Йорке, получив за это десятки тысяч долларов.

Позже сотрудники Эпштейна обсуждали вывоз компьютеров и дисков с его острова на Виргинских островах в тайники, пишет издание. Эти материалы могли относиться к периоду до 2009 года, когда власти опубликовали первые письма американского финансиста.