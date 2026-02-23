Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в условиях войны у него нет выходных и полноценного времени для отдыха с семьей. Он отметил, что ни разу за годы войны не был с детьми в кафе и не посещает магазины.

«Суббота и воскресенье у меня не выходные, но если в этот день получается иметь обед — это очень круто. Семейных традиций, к сожалению, пока нет. В кино я не хожу, в театр я не хожу, а дети могут пойти с бабушкой, но также редко. В магазины я не хожу, в кафе я не был ни разу за все годы войны, чтобы вот так с детьми. На заправке могу кофе выпить, когда еду в какую-то командировку. Все нормально, я понимаю, что такие условия. Но нет такого, чтобы в какой-то день мы с семьей куда-то пошли», — рассказал Зеленский журналистам.