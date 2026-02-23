Провал российской попытки молниеносного захвата Киева в начале полномасштабной войны во многом стал результатом работы украинской разведки и координации с западными спецслужбами, пишет The Guardian.

По данным издания, Главное управление разведки Украины (ГУР) и его руководитель Кирилл Буданов готовились к возможному вторжению ещё до 24 февраля 2022 года. Несмотря на скепсис в политических кругах, разведка вела закрытую подготовку на случай атаки на столицу.

Российская разведка накануне вторжения усилила агентурную и диверсионную работу, пытаясь налаживать контакты как с высокопоставленными чиновниками, так и с низшими уровнями госаппарата. В этих условиях ГУР организовала непубличные меры безопасности и логистические решения под видом учений.

Ключевым объектом российского плана считался аэропорт в Гостомеле, через который Москва рассчитывала быстро установить контроль над Киевом. Однако бои за Гостомель, Мощун и Ирпень разрушили сценарий молниеносного захвата.

Аналитики отмечают, что Россия переоценила свои возможности, а Украина оказалась готовой к сопротивлению, что позволило избежать худшего сценария.