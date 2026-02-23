В Баку и на Апшеронский полуостров 24 февраля ожидается переменная облачность, временами облачно. Ночью и утром в отдельных местах возможна изморось. Северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Как сообщила Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит +3…+5°, днём +7…+9°.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных районах — интенсивные. В горных районах возможен снег. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью +4…+7°, днём +8…+13°, в горах ночью 0…–5° мороза, днём +3…+8°.