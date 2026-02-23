Депутат Консервативной партии Великобритании Том Тугендхат призвал парламент расследовать действия брата короля Чарльза III, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, подозреваемого в государственной измене.

По данным Sky News, Тугендхат предложил изучить связи Эндрю и бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с осуждённым сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Политик отметил, что это выходит за рамки судебного рассмотрения, и заявил, что расследование может привести к обновлению законодательства о государственной измене.

Министр образования Бриджит Филлисон подтвердила готовность правительства принять меры, включая возможное отстранение Эндрю от линии престолонаследия. Полиция продолжает обыски в бывшей усадьбе экс-принца Royal Lounge. Эндрю был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением и освобождён под следствие — это первый арест члена британской королевской семьи с 1649 года.