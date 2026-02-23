В Сабунчинском районе зарегистрирована серия краж. Так, в ночное время неизвестные лица проникли в общей сложности в 7 домов и похитили электрические кабели на сумму около 10 тысяч манатов.

Чтобы скрыть свои действия, злоумышленники также повредили камеры видеонаблюдения, установленные в некоторых домах.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками 42-го отделения полиции Управления полиции Сабунчинского района, были задержаны подозреваемые в совершении краж — ранее судимые 41-летний Ариф Султанов и 29-летний Джафар Джафаргулиев.

В ходе расследования установлено, что похищенные кабели задержанные сдавали в пункты приёма цветных металлов.

Расследование продолжается.