В Иране вновь вспыхнули акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями между демонстрантами и представителями силовых структур. Сообщается о пострадавших, однако точное число раненых пока не уточняется.

По информации местных источников, днём в столице страны Тегеране представители полувоенной организации «Басидж», входящей в состав Корпуса стражей исламской революции, вступили в противостояние со студентами Технологического университета Шарифа. Учащиеся провели акцию протеста, в ходе которой звучали антиправительственные лозунги.

Среди скандируемых фраз назывались «Шах, приди» — отсылка к последнему шаху Ирана, свергнутому во время Исламской революции 1979 года, а также «Долой Али Хаменеи» — в адрес действующего Верховного лидера страны Али Хаменеи.

Протестные выступления также зафиксированы в городе Мешхед на востоке страны. Там студенты Мешхедского университета медицинских наук собрались у здания учебного заведения и скандировали «свобода».