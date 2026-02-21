Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому дети мигрантов, работающих в РФ по патенту, по достижении 18 лет должны будут выехать из страны или подать заявление о выдаче патента. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан». Согласно документу, дети мигрантов смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты трудовым мигрантом фиксированного авансового платежа по НДФЛ на себя и на каждого ребенка. При этом по достижении 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть РФ в течение 30 дней либо подать в указанный срок заявление на выдачу патента.