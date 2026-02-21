18 февраля 2026 года Конституционный суд Азербайджана рассмотрел запрос Омбудсмена о несоответствии статьи Трудового кодекса Конституции АР, что регулируют выплату компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении.

В частности проверяли статью 144, часть 2, регламентирующую, что при увольнении работнику должна быть оплачена компенсация за все дни основного отпуска, которые он не использовал.

Также на рассмотрении оказалась статья 144, часть 3, где пояснения (компенсации за дополнительный отпуск (например, за особые условия работы, стаж, воспитание детей) не выплачиваются), противоречат предыдущему пункту.

Омбудсмен отметил, что запрет на компенсацию за дополнительный отпуск при увольнении нарушает принцип равенства и права на отдых, гарантированные Конституцией. Ведь эти дни отпуска работник заработал своей трудовой деятельностью.

В свою очередь Суд отметил, что право на оплачиваемый отпуск закреплено в Конституции и международных актах и включает, как основной, так и дополнительный отпуск.

Дополнительный отпуск предоставляется по справедливым причинам: тяжелые или опасные условия работы; длительный стаж; уход за детьми; работа в освобожденных от оккупации территориях.

Ограничение компенсации за такой отпуск при увольнении ставит работников в неравное положение с теми, кто продолжает работать.

В итоге, решением Конституционный суд признал часть 3 статьи 144 Трудового кодекса несовместимой с Конституцией, так как: нарушает принцип равенства; не учитывает справедливую компенсацию за заработанный труд; ограничивает право на оплачиваемый отпуск.

Постановлением было поручено внести изменения в законодательство, чтобы компенсация за дополнительный отпуск распространялась на всех работников при увольнении.

Отметим, что данное решение касается только будущих случаев увольнений и текущих дел , находящихся на рассмотрении в судах.