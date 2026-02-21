В январе 2026 года в Азербайджане было произведено 402 легковых автомобиля и 56 грузовых автомобилей. Как сообщает Государственный комитет по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей увеличилось на 71,1%, а производство грузовых выросло в семь раз.

По состоянию на 1 февраля текущего года запасы готовой продукции составили 244 легковых автомобиля и 19 грузовых автомобилей. За отчетный период в стране произведено 30 тракторов, что на 34,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в прошлом году в стране было произведено 4038 легковых автомобилей и 273 грузовых автомобиля.