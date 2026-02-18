Российские спортсмены, выступающие на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе, не получили от организаторов традиционные подарочные мобильные телефоны.

Обычно при заселении в Олимпийскую деревню спортсменам дарят смартфоны в уникальном дизайне с предустановленными приложениями Игр, картами, расписанием и другими полезными функциями, пишет ТАСС.

Технику атлетам предоставляет южнокорейская компания Samsung, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета (МОК). На сайте компании подчеркивалось, что телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3,8 тысячи участников Олимпиады и Паралимпиады.

«Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», – написал в своем телеграм-канале ски-альпинист Никита Филиппов.

Напомним, на летней Олимпиаде-2024 российские спортсмены также не получили от организаторов телефоны.