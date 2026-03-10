Эйфория, ознаменовавшая начало операции, сменилась разочарованием и пессимизмом, поскольку иранская власть по-прежнему выглядит стабильной, пишет Ynet.

В начале войны одной из её целей называли свержение власти в Иране, однако сейчас, по оценкам, она остаётся устойчивой, а сценарии восстания против власти или других вариантов её смены выглядят маловероятными.

Биньямин Нетаньяху уже готовит израильское общество к тому, что война может не закончиться падением власти аятолл.

По данным источников, кампания продлится как минимум ещё две недели. «Последнее слово ещё не сказано», — отмечается в публикации.

Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа спросили, как, по его мнению, закончится война. «Я не знаю», — ответил он.

В Израиле исходят из того, что решающее слово о завершении конфликта будет за президентом США Дональдом Трампом. Поэтому израильская сторона стремится максимально ускорить военные операции.