Стамбульский «Галатасарай» разгромил туринский «Ювентус» в первой стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 5:2.

Голы забили: Габриэль Сара, Ноа Ланг (дважды), Давинсон Санчес, Саша Боэ («Галатасарай»); Тён Копмейнерс («Ювентус») — дважды.

Отметим, что в середине второго тайма футболист итальянского клуба Хуан Кабаль был удален за вторую желтую карточку.

Для «Ювентуса» это поражение стало самым крупным в еврокубках за последние 68 лет, информирует Opta. Туринцы пропустили пять или более голов в официальном матче под эгидой УЕФА впервые с 1 октября 1958 года. Тогда итальянский клуб уступил австрийскому «Винеру» со счетом 0:7.