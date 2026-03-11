Американские военные уничтожили несколько иранских военно-морских судов, включая 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным американской разведки, иранские военные могли начать минирование пролива, используя небольшие суда, каждое из которых способно перевозить несколько мин.

президент США Дональд Трамп заявил, что если информация о минировании подтвердится, мины должны быть немедленно убраны, иначе Иран столкнётся с «беспрецедентными последствиями».