Российское Минобороны пытается убедить, что отключение терминалов Starlink не сказалось на системе управления ВС РФ на фронте в Украине.

Начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков отметил, что Starlink использовались лишь отдельными подразделениями, «в первую очередь для введения противника в заблуждение».

Ранее российские военные паблики массово жаловались на отключение Starlink, применявшихся для связи и управления беспилотниками, что, по некоторым данным, снизило интенсивность штурмов.