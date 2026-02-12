Армения готовится к значительному притоку инвестиций из США, объем которых может превысить 13 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, предполагаемая сумма вложений сопоставима почти с половиной годового объема экономики страны. Ожидается, что такой масштабный приток капитала способен существенно повлиять на экономическую ситуацию в Армении, которая в значительной степени зависит от России.

Отмечается, что инициатива рассматривается на фоне стремления Еревана диверсифицировать внешнеэкономические связи и сократить зависимость от одного ключевого партнера.

Эксперты расценивают возможные инвестиции как стратегический шаг, направленный на укрепление экономической устойчивости страны и стимулирование роста за счет расширения международного сотрудничества.